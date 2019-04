Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 30 april: Onrust in Venezuela, de Japanse keizer Ahikito treedt af en het hof doet uitspraak in de zaak van Onno Hoes en zender Powned.

In Japan treedt dinsdag voor het eerst in tweehonderd jaar een keizer af. De 85-jarige keizer Akihito maakt plaats voor zijn zoon, de 59-jarige kroonprins Naruhito. (Foto: ANP)

In Venezuela is opnieuw onrust. De zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó heeft dinsdag gezegd dat de laatste fase ingaat van het omverwerpen van het regime van president Nicolás Maduro. De regering van het land spreekt van een couppoging. (Foto: ANP)

Onno Hoes arriveert bij het gerechtshof in Amsterdam. Het hof bepaalde dat de in 2014 uitgezonden PowNews-uitzending over Onno Hoes niet onrechtmatig was. (Foto: ANP)

Bezorgers van Deliveroo rijden vanaf dinsdag een maand rond met foto's van vermiste Nederlanders op hun tas. De actie is een samenwerking met de bezorgservice en de politie. (Foto: ANP)

Een enorme zandstorm trok dinsdagochtend over een groot deel van Noord-China.