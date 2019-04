De rechtbank in Amsterdam heeft de 28-jarige Mounim A. dinsdag een gevangenisstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd wegens opruiing door het verspreiden van beelden die de gewelddadige strijd van IS in Syrië verheerlijken.

Ook legde de rechtbank A. een proeftijd van drie jaar op om te voorkomen dat hij opnieuw de fout in gaat.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De 28-jarige Amsterdammer verspreidde vanaf februari vorig jaar tot juni 2018 via zijn Telegram-account talloze beelden die zouden aanzetten tot terrorisme.

Zo zijn er bijvoorbeeld honderden video's en afbeeldingen van onthoofdingen, martelingen en oproepen tot aanslagen op westerse doelen gevonden op het kanaal met de naam 'Broeders' dat door A. werd beheerd. Naar eigen zeggen deed hij dit niet alleen.

A. stelt niet te hebben geweten dat hij strafbaar bezig was

De man verklaarde verder dat hij niet wist dat zijn daden strafbaar waren en dat het niet zijn bedoeling was om aan te zetten tot een terroristisch misdrijf. De rechtbank achtte deze verklaring van A. ongeloofwaardig.

A. is verstandelijk beperkt en volgens een psychiater verminderd toerekeningsvatbaar. Justitie zei eerder echter dat voor deze verdenking een onvoorwaardelijke straf passend is.

De politie kreeg hem uiteindelijk in beeld via andere verdachten die reeds in de gaten werden gehouden door een speciale antiterreureenheid. Hierop werden zijn Telegram- en Facebook-accounts ontdekt.

De verdediging van de Amsterdammer benadrukte tijdens de zitting twee weken geleden dat A. misbruikt zou zijn door anderen en dat hij enkel als doorgeefluik fungeerde.