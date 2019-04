Koningin Wilhelmina heeft aan het einde van de Tweede Wereldoorlog volgens haar minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens gevraagd of er een uitruil met de nazi's mogelijk was, meldt Trouw dinsdag.

Trouw baseert zich op Majesteit, U kent het werkelijke leven niet, een bundel met originele oorlogsdagboeken van Van Kleffens die dinsdag verschijnt.

Van Kleffens schrijft in zijn dagboek dat Wilhelmina zich zorgen maakte over het lot van de Belgische koning Leopold III die met zijn gezin in Oostenrijk gevangen werd gehouden door de Duitsers.

In maart 1945 vroeg ze volgens Van Kleffens of die kon aftasten of hooggeplaatste nazi's interesse hadden in een vluchtweg, in ruil voor de vrijlating van het Belgische koninklijke gezin.

Nederlandse bronnen geven geen uitsluitsel over wat er met het verzoek van Wilhelmina is gebeurd. Leopold III en zijn gezin hebben de oorlog wel overleefd.