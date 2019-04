De Nederlandse bevolking is in de eerste drie maanden van dit jaar gegroeid met ruim 24.000 mensen. Dat is bijna tweemaal zoveel als in het eerste kwartaal van 2018.

Er kwamen de eerste drie maanden meer mensen het land binnen en er gingen minder mensen dood, vergeleken met een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het eerste kwartaal van 2019 kwamen er per saldo bijna 6500 mensen meer ons land binnen dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ook overleden er 5000 mensen minder dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl het aantal geboortes met 40.000 ongeveer gelijk bleef.

De meeste migranten komen uit Polen. Dit jaar kwamen er ruim 3000 bij. Ook uit andere Oost-Europese landen als Bulgarije en Roemenië kwamen dit jaar per saldo meer mensen ons land binnen dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Opvallend is het aantal mensen uit het Verenigd Koninkrijk dat zich in Nederland vestigde. Binnen de top tien nam het aantal Britse migranten relatief het meest toe.