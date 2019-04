Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 29 april: Wijzerplaten verwijderd van de Utrechtse Domtoren, doden door overstromingen op Sumatra en gelovigen vieren Orthodox Pasen.

Op maandag werden de wijzers en wijzerplaten van de Utrechtse Domtoren verwijderd. Deze worden gerestaureerd. (Foto: ANP)

Vanaf een 77 meter hoge kraan worden de wijzers en wijzerplaten verwijderd. Door de verwijdering ontstaat er genoeg ruimte voor een steiger. (Foto: ANP)

Medeoprichter van Forum voor Democratie (FVD) Henk Otten is niet langer de beoogde fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer. Dat meldt FVD maandag in een verklaring. (Foto: ANP)

Overstromingen in de Indonesische provincie Bengkulu op Sumatra hebben aan zeker 29 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker dertien mensen vermist.

Het aantal mensen in Mozambique dat is omgekomen door de tropische cycloon Kenneth is maandag gestegen naar 38. Gevreesd wordt dat duizenden mensen vast zijn komen te zitten in het getroffen gebied. (Foto: AFP)

Indiërs staan in de rij voor een stemlokaal in de deelstaat West-Bengalen voor de vierde ronde van de landelijke verkiezingen. (Foto: AFP)

Gelovigen in Bulgarije lopen mee met een processie ter gelegenheid van Orthodox Pasen. (Foto: AFP)

In een buitenwijk van de Filipijnse hoofdstad Manilla raakten zes mensen gewond, nadat brand uitbrak in een 23 verdiepingen tellend flatgebouw. (Foto: AFP)