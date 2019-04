Bij de ramp met het containerschip MSC Zoe, dat begin januari even ten noorden van de Waddeneilanden 342 containers verloor, is naar schatting ongeveer 3,4 miljoen kilo afval in zee beland. Tot nu toe is ruim 2 miljoen kilo afval geborgen, meldt Veiligheidsregio Fryslân maandag.

Het opgeruimde afval is afkomstig van het Duitse en Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddeneilanden en het vasteland.

In totaal vielen er in de nacht van 1 op 2 januari 342 containers overboord. Twee derde van de verloren lading is in Nederlandse wateren beland en een derde in Duitse wateren. Er zijn inmiddels 269 onderdelen geborgen.

In twee containers zaten gevaarlijke stoffen. Een container bevatte lithiumbatterijen en andere dibenzoylperoxide. De laatstgenoemde container is eind maart gelokaliseerd en geborgen in de Noordzee op Duits grondgebied. De locatie van de container met batterijen is nog niet bekend.

In totaal is er op de Nederlandse Waddeneilanden en op het Nederlandse vasteland 994.000 kilo afval opgeruimd.