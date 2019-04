Het aantal mensen dat asiel heeft aangevraagd in Nederland is opnieuw gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In het eerste kwartaal van 2019 kwamen 5405 asielzoekers naar Nederland. Dat waren er minder dan het vorige kwartaal, maar meer dan in het eerste kwartaal van 2018.



Ook het aantal nareizende gezinsleden is gedaald. Met 840 mensen is dit het laagste aantal in vijf jaar.

In het laatste kwartaal van 2016, een jaar na de vluchtelingencrisis, werden nog bijna zesduizend familieleden herenigd met al in Nederland verblijvende asielzoekers.

De meeste asielzoekers en nareizigers komen, net als vorig jaar, uit Syrië. Opvallend is de groei in het aantal asielzoekers uit Nigeria en Iran.