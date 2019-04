Het weer op zondag lijkt veel op dat van Koningsdag. Het is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maximumtemperatuur komt nergens boven de 13 graden uit. Wel is er minder regen en neemt de wind af.

Overdag is het behoorlijk bewolkt regent het af en toe in het zuiden. In de rest van het land kan af en toe een bui vallen, maar klaart het over het algemeen op.

De minimumtemperatuur ligt rond 6 graden, in de middag wordt het een graad of 13. Daarmee is het nogal fris, maar wel neemt de wind verder af. Later op de dag waait het nog maar zwak of matig en draait de wind van zuidwest naar oost of noordoost.

Aan het eind van de middag blijft het vaker droog en in de avond klaart het geleidelijk op in het hele land. De wind blijft zwak.

In de nacht van zondag naar maandag zijn er brede opklaringen en ontstaan er lokaal enkele mistbanken. De minimumtemperatuur loopt uiteen van rond het vriespunt plaatselijk landinwaarts tot een graad of 5 aan zee.