Koningsdag wordt dit jaar voornamelijk een natte aangelegenheid. Van west naar oost trekken buien over het hele land, al is het op veel plekken ook periodes droog. Af en toe kan de zon zelfs doorbreken, maar de buien zijn nooit ver weg. Het wordt 12 of 13 graden en er waait een stevige zuidwestenwind.

De ochtend begint met regen in Zeeland, waarna de buien van west naar oost zich verspreiden. In heel het land gaat het enige tijd regenen. De kans is groot dat ook het bezoek van de Koninklijke familie aan Amersfoort deels nat verloopt.

In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en kan de zon zelfs even doorbreken. Richting het middaguur neemt de bewolking echter weer toe en in de middag beginnen de buien weer, die plaatselijk behoorlijk stevig kunnen zijn. Hagel, onweer en windstoten zijn bij de buien niet uitgesloten.

Koningsdag verloopt ook fris. Met 12 tot 13 graden is het koud voor deze tijd van het jaar. Dat komt met name door de koude wind, die vooral in de kustgebieden vrij krachtig kan worden.