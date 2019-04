De politie in Sittard heeft bij een aanhouding op de Parallelweg een verdachte in de hand geschoten. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en waarom er is geschoten. De aanhouding vond rond 22.15 uur plaats aan de Parallelweg in de Limburgse stad.

De aanhouding vond plaats in verband met een onderzoek van de Landelijke Eenheid en is dus geen actie van de Limburgse politie.