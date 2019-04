De vier wijzerplaten uit 1915 van de Utrechtse Domtoren worden maandagochtend verwijderd. De platen worden de komende tijd gerestaureerd. Met de verwijdering wordt ook ruimte gemaakt voor het bouwen van een steiger.

"Het is een memorabel moment dat de toren zonder wijzerplaten te bekijken is", vertelt beheerder van de Domtoren Jaap van Engelenburg in de NU.nl-podcast Dit wordt het nieuws.

"Ik heb al gekscherend gezegd: het is net alsof iemand die al tien jaar een baard draagt, opeens zijn baard afscheert. De Domtoren krijgt opeens een blotebillengezicht."

Maandagochtend om 6.00 uur werd op het Domplein een 77 meter hoge kraan opgesteld. Rond 11.00 uur worden de wijzerplaten aan de noord- en westkant van de toren verwijderd.

Later op de dag volgen de andere twee platen. Het is nog niet bekend wanneer de platen weer worden teruggezet.

37,2 miljoen euro voor restauratie

De wijzerplaten worden verwijderd in het kader van de restauratie van de toren, die in november begonnen is. Voor de restauratie is ruim 37,2 miljoen euro uitgetrokken.

Bij de jarenlange werkzaamheden worden onder meer de balustrades, het voeg- en houtwerk, het leien dak van de torenspits en het natuur- en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de toren gerestaureerd of vervangen.

Na alle aanpassingen hoeft de Utrechtse toren vijftig jaar lang niet meer onderhouden te worden. In 1975 werd de Domtoren voor het laatst gerestaureerd.

Gewikt en gewogen over elke steen

Volgens de beheerder gaat aan elk onderdeel van de restauratie een heel proces vooraf. "Er zitten verschillende mensen aan tafel. Een restauratiearchitect, mensen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, onze eigen erfgoedspecialisten en mensen die onderzoek doen naar bepaalde stenen en het vervangen van stenen", vertelt de beheerder.

"Er wordt gewikt en gewogen en af en toe is iedereen het flink oneens", vervolgt Van Engelenburg. Zo wordt bijvoorbeeld gediscussieerd over het vervangen van eeuwenoude stenen. "Er bestaat een discussie dat een paar originele bouwstenen, daarbij moet je denken aan 1370 of 1360, waarschijnlijk vervangen moet worden. Dat gaat bouwhistorici aan het hart."

De restauratie van de Domtoren is naar verwachting over vijf jaar afgerond. "We verwachten dat hij dan helemaal zijn jas heeft uitgetrokken en er schoon uitkomt. Dat moet ergens rond 2023 zijn."