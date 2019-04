De romp die in januari werd gevonden in een koffer in het water in Amsterdam, behoort toe aan de vermiste Miranda Zitman (52) uit Soest. Dat heeft forensisch onderzoek uitgewezen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De 56-jarige partner van de vrouw is eerder deze week opgepakt op verdenking van moord of doodslag en het wegmaken van het lichaam van Zitman. Hij wordt vrijdag voorgeleid.

In een woning in Soest zijn eerder deze week delen van het lichaam van de vrouw gevonden. Nu blijkt dat haar romp in de koffer zat die eerder dit jaar in Amsterdam-Oost bij de Zuider IJdijk werd gevonden.

De vrouw werd sinds 28 december vorig jaar vermist. Haar partner zou gezegd hebben dat ze naar het buitenland was gegaan.

Nu verder onderzoek naar doodsoorzaak

"Nu de identiteit is vastgesteld, richt het forensische onderzoek zich op de doodsoorzaak. Ook wordt er verder onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van haar 56-jarige partner", aldus het OM.

De menselijk resten uit de koffer werden begin deze maand begraven op begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam.