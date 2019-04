De politie heeft vrijdagmiddag zes klimaatactievoerders aangehouden in Maastricht, omdat zij de drukke verkeersrotonde Tongerseplein blokkeerden en zich vervolgens niet konden of wilden legitimeren.

De arrestanten maakten deel uit van de actiegroep Extinction Rebellion. De groep had op Facebook aangekondigd vrijdag een zogeheten "zwermactie" te gaan houden in de straten van Maastricht.

Volgens de politie waren ongeveer twintig tot dertig actievoerders op de been. Zij braken hun actie af nadat de politie de arrestaties had verricht.

Het verkeer heeft niet lang last gehad van de actie. "Het stelde eigenlijk niet zo veel voor", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

Actiegroep ging ook in Amsterdam de straat op

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voerden vrijdagochtend ook actie in het centrum van Amsterdam. Op verschillende plekken in de stad hielden zij zeven minuten lang het verkeer op.

De actiegroep is van plan om zaterdag in Amersfoort tijdens Koningsdag langs de route te gaan staan die koning Willem-Alexander met zijn familie zal afleggen. De actiegroep stelt niet van plan te zijn het feest te gaan verstoren.

Extinction Rebellion is een groep die oorspronkelijk uit Engeland komt, maar ook al een tijd actief is in Nederland.

De demonstranten eisen dat overheden "de waarheid vertellen over de klimaatcrisis" en "echte maatregelen" nemen. De actievoerders in Nederland zeggen te "rebelleren" om de politiek duidelijk te maken dat het klimaatbeleid in ons land levens eist.