Het gerechtshof in Leeuwarden acht niet bewezen dat de 54-jarige Walter en zijn 33-jarige zoon Casper van W. in maart 2016 bezig waren met een straatrace toen de negentienjarige Fleur werd aangereden en aan de gevolgen overleed. Het hof legde straffen op tot drie jaar cel.

Casper van W. werd veroordeeld tot honderd uur taakstraf. Beide mannen kregen naast hun straf ook een rijontzegging van vier en één jaar opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had in hoger beroep celstraffen van respectievelijk vier en één jaar geëist.

De rechtbank legde eerder een straf van vier jaar cel op aan Walter van W. De straf voor zijn zoon was hetzelfde als in hoger beroep.

Het was Walter van W. die onder invloed op 16 maart met zijn Porsche 911 de toen negentienjarige vrouw aanreed die vanuit een uitrit de Nieuw-Loosdrechtsedijk op wilde komen rijden. De vrouw overleed twee weken na het ongeluk aan haar verwondingen.

Walter van W. is al vijf keer eerder veroordeeld voor het met te veel drank op achter het stuur zitten.

In deze zaak speelde de vragen of er sprake was van een straatrace en of de zoon, zoals de officier op zitting omschreef, medeverantwoordelijk was voor het dodelijke ongeval.

OM zag nauwe en bewuste samenwerking vader en zoon

Het OM bepleitte van wel en zag een bewuste en nauwe samenwerking tussen vader en zoon. Uit onderzoek bleek dat de Porsche op een weg waar je maximaal 50 kilometer per uur mag rijden, rond de 160 kilometer per uur had gereden. De MINI Cooper met daarin de zoon, reed tussen de 200 en 300 meter achter de Porsche op het moment van het ongeval.

"Maar het is niet bewezen dat het rijgedrag van de zoon van invloed is geweest op het tot het ongeval leidende rijgedrag van de vader", aldus het hof.

Volgens het gerechtshof in Leeuwarden is het houden van een straatrace door de twee mannen onvoldoende bewezen en is er dus geen sprake van roekeloos, maar onvoorzichtig rijden, waardoor de straf lager uitvalt.

Houding mannen veranderde tijdens hoger beroep

De houding van vader en zoon veranderde in het hoger beroep van het proces. Vroegen ze zich bij de rechtbank nog af of Fleur zelf geen kwalijke rol had gespeeld bij het ongeluk, zeiden ze nu verantwoordelijkheid te nemen voor het ongeval. Het houden van een straatrace bleven ze ontkennen.