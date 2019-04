Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een half jaar cel geëist tegen Abdoullah T. (26) die op 16 december medegedetineerde Karim T. (27) liet ontsnappen door hem in een blauwe vuilniszak mee naar buiten te nemen. Dat meldt De Telegraaf.

De verdachte zelf werd die dag uit de gevangenis in Rotterdam ontslagen. Op camerabeelden van de Penitentiaire Inrichting De Schie was te zien hoe de man Karim T. in een vuilniszak naar buiten bracht met een karretje. Karim T. zat vast voor diefstal.

Ontsnappen uit een gevangenis op zich is niet strafbaar, als daarbij geen geweld of schade wordt aangericht, maar hulp bij een ontsnapping is wel strafbaar.

Abdoullah T. zei vrijdag op zitting onder druk te zijn gezet door zijn vriend en medegedetineerde Karim T. Die zou bedreigd worden in de gevangenis.

Verdachte meldde zichzelf bij politie

De hulp biedende verdachte werd in januari aangehouden nadat hij zichzelf bij de politie had gemeld.

De ontsnapte gevangene bij toeval een maand later. Agenten hielden in een ander onderzoek een bedrijf in de gaten toen ze de man binnen zagen lopen. Ze hebben hem ter plekke aangehouden.

De ontsnapte gevangene moet zijn straf tot december 2019 uitzitten.