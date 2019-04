Vrijdag breekt vanuit het zuidwesten de zon vaker door. Het blijft in de middag en avond op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten is kans op een bui. Het wordt 's middags 16 of 17 graden, bij een veelal matige zuidwestenwind.

In het noordoosten van het land valt 's ochtends aanvankelijk lichte regen, elders is het droog met opklaringen. In de loop van de ochtend klaart het overal op.

's Middags zijn er stapelwolken en kan er in de loop van de middag en avond een enkele bui ontstaan. Met name in het zuidwesten zou daarbij onweer kunnen voorkomen. De temperatuur ligt overal rond de 17 graden.

In de loop van de avond wordt het droog en klaart het op veel plaatsen op. De wind is zuidwestelijk en matig. In de avond draait de wind naar zuid.

Gedurende Koningsnacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en aan het eind van de nacht zijn er in het westen perioden met regen. Ook de wind neemt toe naar vrij krachtig, aan zee mogelijk zelfs krachtig.