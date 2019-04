Officier van justitie Marc van Nimwegen heeft volgens een onderzoekscommissie tegen de integriteitsregels van het Openbaar Ministerie (OM) in, gelogen over zijn relatie met officier Marianne Bloos en de bemoeienis met de keuze voor een bedrijf van zijn zwager door het OM. Van Nimwegen is per direct geschorst als officier van het parket Rotterdam.

Ook het buitengewoon verlof van Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket, is verlengd. Het college van procureurs-generaal laat weten dat ze voornemens zijn op korte termijn de vacatures voor beide posities open te stellen.

Het onderzoek onder leiding van Jan Watse Fokkens, die jarenlang procureur-generaal was bij de Hoge Raad, werd in juni vorig opgestart na een aantal publicaties in NRC. Medewerkers van het OM schreven de krant aan omdat er sprake zou van een verziekte sfeer.

Dit alles zou een gevolg zijn van een liefdesrelatie tussen de twee officieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Een relatie die gemeld moest worden aan het College van procureurs-generaal, het bestuur van het OM, omdat er sprake was van een gezagsverhouding.

Uit onderzoek van de commissie blijkt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er al in mei 2011 sprake was een "affectieve relatie" tussen Van Nimwegen en Bloos, terwijl dit door hen pas in 2016 werd gemeld.

Van Nimwegen en Bloos verzwegen relatie ondanks vragen

Van Nimwegen en Bloos hebben de relatie eerder ontkend, tegen de regels van het OM in en zelfs ondanks dat daar herhaaldelijk naar is gevraagd door de voorzitter van het college.

De relatie ligt gevoelig omdat Van Nimwegen in 2011 zelf lid was van het college van procureurs-generaal en personeelszaken onder zijn hoede had.

Bloos werd in 2011 benoemd tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket.

Ook voorzitter college krijgt verwijten

Niet alleen Van Nimwegen en Bloos hebben volgens de onderzoekscommissie kwalijk gehandeld. Ook toenmalig voorzitter van het College van procureurs-generaal, Herman Bolhaar, krijgt harde verwijten.

Volgens de commissie waren er al langer geruchten binnen het OM over de relatie tussen Bloos en Van Nimwegen en had Bolhaar hier tegen moeten optreden. Dat het volgens Bolhaar lastig was om maatregelen te treffen, noemt de commissie ongeloofwaardig.

Van Nimwegen in 2014 onder druk Ministerie naar parket Rotterdam

De geruchten over de relatie waren voor het ministerie van Veiligheid en Justitie wel reden om in 2014 in te grijpen. Van Nimwegen moest uit het college stappen en werd aangesteld als officier van justitie in Rotterdam.

Van Nimwegen en het OM hebben dit altijd omschreven als een normale wisseling van functie. De commissie concludeert echter dat hier geen sprake van was.

Betrokkenheid Van Nimwegen bij geven opdracht

Een tweede conclusie die de commissie trekt over Van Nimwegen is dat het verlenen van een opdracht aan een bedrijf in 2009 voor het leveren van software, met zijn bemoeienis gebeurde. Het bedrijf is van de zwager van Van Nimwegen en is "niet volgens de regels verlopen."

OM noemt conclusies commissie pijnlijk

De huidige voorzitter van het college van procureurs-generaal, Gerrit van der Burg, noemt de conclusies van de commissie "bijzonder pijnlijk."

"Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan."

Van der Burg zat zelf ook in 2014 al in het college en neemt het zichzelf kwalijk dat hij niet de signalen van een relatie tussen Van Nimwegen en Bloos heeft opgevangen. Hij zegt donderdag te hebben overwogen op te stappen, maar dit niet te doen omdat er vanuit zijn kant geen sprake is van een integriteitsschending.