In de ochtend is het nog wisselvallig met af en toe buien en soms ook wat zon. In de loop van de dag gaat het echter steeds vaker regenen. De wind komt uit het zuiden is meestal matig, soms krachtig. Het wordt 17 tot 21 graden.

De dag begint nog droog en zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking al vrij snel weer toe. Nog voor het middaguur is het half tot zwaar bewolkt. In het zuidwesten en westen krijgt men te maken met de eerste buien.

In de loop van de middag neemt de bewolking verder toe en verspreiden de buien zich van zuid naar noordover het hele land. Met 17 tot 21 graden is de temperatuur wel aangenaam, ondanks de vrij krachtige wind.

's Avonds is er in het noorden en oosten lokaal kans op onweer, hagel en windstoten. In de nacht naar vrijdag is het zwaar bewolkt, met in het zuidwesten en zuiden ook enkele opklaringen. In het noorden en noordoosten valt er lichte tot matige regen of komt er een enkele bui voor. Elders is het vrijwel overal droog.