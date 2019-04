Meerdere stevige onweersbuien trekken in de loop van woensdagavond over Nederland. Vooral in het noorden en oosten van het land komen pittige onweersbuien voor.

Het KNMI waarschuwde eerder op de dag voor onweer en windstoten tot 75 kilometer per uur in het zuidoosten en oosten van Nederland. Lokaal valt er in korte tijd veel neerslag. Daarbij is hagel ook mogelijk.

Het weerinstituut had om die reden code geel afgeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing gold woensdagavond tot ruim 22.00 uur. Het weeralarm werd later op de avond actief voor het noorden en oosten van het land.

De buien trekken vanuit Duitsland ons land binnen en maken een einde aan meerdere dagen van zonnig en warm weer. In de nacht verdwijnen de buien weer.

Donderdag neemt de bewolking weer toe en richting de avond kan dat leiden tot nieuwe buien die van zuid naar noord trekken. Daarbij is een krachtige zuidoostelijke wind mogelijk.