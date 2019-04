Volgens de douane wordt er steeds meer drugs verzonden via de post. Een handhavingsregisseur laat in de Volkskrant weten dat er 460 kilo xtc in beslag is genomen in 2018.

De douane hield onlangs een zogenoemde "risicogerichte actie", licht een woordvoerder aan NU.nl toe. Het ging om postpakketten die werden verstuurd naar de Verenigde Staten en Australië.

In de Volkskrant laat de douane weten dat ze tijdens de actie in een paar uur tijd elfhonderd brievenbuspakketten heeft gecontroleerd die opvielen tijdens een scan. In negen van de tien pakketten zaten synthetische drugs.

In het overgrote deel van de post die drugs bevatten, zit volgens de douane xtc. In 2016 werd er 137 kilo xtc in beslag genomen. Een jaar later was dat 370 kilo en in 218 steeg de vangst naar 460 kilo.

De woordvoerder laat weten dat de precieze omvang van de drugssmokkel via post moeilijk in te schatten is.

Openbaar Ministerie pleit voor opheffen briefgeheim

Het Openbaar Ministerie (OM) pleitte eind vorig jaar voor opheffing van het briefgeheim op postpakketten, omdat dit beperkingen zou opleveren bij het openen van verdachte pakketten en het opsporen van criminelen. Het OM stelt na de opheffing sneller drugs en andere illegale goederen te kunnen vinden.

De officier van justitie moet nu nog schriftelijke toestemming geven voor het openen van andermans pakketten, die alleen onder toezicht van een officier van justitie geopend mogen worden. Dit proces kost volgens het OM te veel tijd.