KLM mag slots om 's nachts vanaf Schiphol te vliegen ruilen met Malaysia Airlines. Daarover heeft de Raad van State zich woensdag uitgesproken. Eerder weigerde de stichting die de slots (de tijdsperiodes waarop vluchten mogen starten of landen) coördineert akkoord te geven voor de ruil.

Eerder stelde de rechtbank in Noord-Holland de stichting die de slots coördineert al in het gelijk, waarna KLM in beroep ging tegen dat besluit.

KLM wilde meer mogelijkheden hebben om 's nachts vanaf Schiphol te vliegen en ruilde daarom slots met Malaysia Airlines. Die luchtvaartmaatschappij stopte begin 2016 met het vliegen vanaf Schiphol, en volgens de coördinator moest de maatschappij alle slots teruggeven.

Daarnaast vond de stichting ook dat KLM al genoeg slots had om 's nachts te vliegen en dat de ruil met Malaysia Airlines daarom niet nodig was.

Malaysia Airlines had na het verliezen van de twee verongelukte vliegtuigen met vluchtnummers MH17 en MH370 geen capaciteit om met eigen vliegtuigen vanaf Schiphol te vliegen. De Raad van State concludeert echter dat de activiteiten van Malaysia Airlines op Schiphol niet helemaal zijn gestaakt, omdat de maatschappij samenwerkt met KLM en nog steeds vluchten uitvoert samen met KLM.

Deze vluchten hebben, naast een vluchtnummer van KLM, ook een vluchtnummer van Malaysia Airlines. Daarnaast verkoopt Malaysia Airlines zelf stoelen op die vluchten.

Aantal nachtvluchten Schiphol moet omlaag

De stichting die de verdeling van de slots coördineert, hield de ruil ook tegen omdat het jaarlijkse aantal nachtvluchten van 32.000 moest worden teruggebracht naar 29.000, omdat niet alle vliegtuigen op een stillere manier op Schiphol kunnen landen. Daarom had Malaysia Airlines de slots volgens de stichting terug moeten geven.

De Raad van State oordeelt dat dat alleen had gemoeten als Malaysia Airlines daadwerkelijk was gestopt met alle activiteiten op Schiphol. Aangezien dat niet het geval is, mag de ruil tussen KLM en Malaysia Airlines doorgaan.

Omdat niet alle vliegtuigen op een stillere manier op Schiphol kunnen landen, moet het aantal nachtvluchten omlaag. (Foto: ANP)