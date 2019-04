Woensdag is wederom een overwegend zonnige dag. In de loop van de dagen pakken zich wat meer wolken samen, maar met temperaturen tussen de 20 en 25 graden blijft het warm. 's Avonds vallen er buien en heeft de wind vrij spel.

De ochtend begint zonnig, met alleen in het noorden zeer lokaal een bui. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe, maar blijft het droog. De wind waait uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig.

In de middag is het zonnig, met hier en daar wolkenvelden. Temperaturen liggen boven de 20 graden, met uitschieters richting de 25 graden in het noordoosten.

Aan het eind van de middag en begin van de avond neemt vanuit het zuidoosten de kans op een paar stevige buien toe. Dat gaat mogelijk gepaard met onweer en windstoten.

's Avonds trekken er buien van zuidwest naar noordoost over het hele land. De windstoten kunnen dan snelheden tussen de 60 en 75 kilometer per uur bereiken, lokaal zelfs meer.

In de nacht naar donderdag trekken de buien noordwaarts weg en klaart het van het zuiden uit op. De minima liggen rond de 10 graden. De wind komt uit zuid tot zuidoost en is overwegend matig.