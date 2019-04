Bij een ongeluk op de A12 bij Den Haag zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vier mensen om het leven gekomen.

Ter hoogte van station Ypenburg kwam de auto, waar alle vier de overledenen in zaten, op zijn zij terecht, waarna het voertuig zich in een verkeersportaal boorde.

De auto is door de klap vernietigd. Er zijn meerdere ambulances ter plaatse en ook het Mobiel Medisch Team is ter plaatse. De A12 is in de buurt van het knooppunt Prins Clausplein geheel afgesloten voor verkeer in beide richtingen.

De politie heeft de dood van de vier slachtoffers bevestigd, maar heeft nog geen informatie over hun identiteit gegeven. Volgens getuigen gaat het om vier jonge mannen.