De politie heeft dinsdag bij een huiszoeking in Soest omtrent de vermissing van de 52-jarige Miranda Zitman een stoffelijk overschot gevonden. Of het om de vermiste vrouw gaat, is nog niet bekend. Eerder op dinsdag is de partner van de vrouw aangehouden.

De vrouw uit Soest is op 21 januari als vermist opgegeven bij de politie.

Haar 56-jarige partner is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing, nadat hij zich eerder op de dag bij de politie had gemeld met informatie over de zaak.

Daarop is de politie een forensisch onderzoek gestart bij een woning aan de Lange Brinkweg. De politie doet nog onderzoek naar de betrokkenheid van de aangehouden man en naar de identiteit van de overleden persoon.