De politie heeft dinsdag een 48-jarige man uit Heerlen opgepakt op verdenking van het vernielen van het monument voor Nicky Verstappen. Het gaat om Eric A., die de gedenksteen al drie keer eerder heeft vernield.

DNA-sporen hebben geleid tot zijn aanhouding, bevestigt de politie in gesprek met NU.nl. De man wordt dinsdag verder verhoord.

Een wandelaar ontdekte eerder deze maand dat de gedenksteen voor de op elfjarige leeftijd gedode jongen was vernield. Er waren stukken af geslagen.

De politie heeft DNA-sporen aangetroffen. Die leidden naar de verdachte. A. heeft het monument al drie keer eerder vernield.

Ook is hij in 2007 al eens opgepakt, omdat hij briefjes bij het monument had neergelegd. Dit leidde ertoe dat de politie hem enige tijd als verdachte van het doden van Verstappen zag.

Monument Verstappen is eerder vernield

In 2013 werd de destijds 43-jarige A. naar een psychiatrische kliniek gestuurd, omdat hij het monument twee keer met verf en een keer met purschuim had bewerkt. In 2009 werd hij hier ook al voor veroordeeld.

De elfjarige Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd snel daarna aangetroffen.

Vorig jaar is Jos B. opgepakt op verdenking van het ontvoeren, misbruiken en doden van het kind.

De volgende zitting in de zaak tegen B. vindt op 5 juni plaats.