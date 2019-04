De rechtbank Noord-Nederland heeft dinsdag vier mannen en een vrouw tot celstraffen van vier tot bijna zes jaar veroordeeld wegens het afpersen, mishandelen en ontvoeren van een oud-lid van No Surrender-chapter Groningen in 2016.

Daarnaast heeft de rechtbank contactverboden opgelegd en moeten de veroordeelden het slachtoffer van de afpersing een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.

Twee anderen zijn vrijgesproken, omdat de rechter het niet bewezen vindt dat zij betrokken waren bij de afpersingen.

De rechtbank acht bewezen dat de man naar de woning van de veroordeelde vrouw in Eelde is gelokt, waar hij vervolgens "fors is mishandeld" door leden van No Surrender, onder wie de vier veroordeelde mannen.

De daders zouden daarbij hebben gedreigd zijn vingers af te knippen en zijn No Surrender-tatoeage met een strijkijzer weg te branden. Daarna werd het oud-lid meegenomen in een busje en vrijwel naakt achtergelaten in een bos bij Glimmen.

Financieel conflict zou aanleiding zijn geweest voor afpersing

Een van de vier mannen is volgens de rechtbank ook veroordeeld voor zijn aandeel in de maandenlange afpersing van een ander oud-lid van No Surrender.

Een financieel conflict met de club zou de aanleiding zijn geweest voor de afpersing. De verdachten waren volgens justitie destijds lid van of hadden banden met No Surrender.

Het Openbaar Ministerie baseerde zich op onder meer getuigenverklaringen, telefoonverkeer tussen de zes die nacht en afgeluisterde gesprekken in het clubhuis.