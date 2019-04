Hoog in de atmosfeer trekt dinsdag en woensdag een hoge concentratie Saharazand over Nederland, meldt Weerplaza. Een aantal over het land verspreide buien kunnen er met name woensdag voor zorgen dat auto's onder het stof komen te zitten.

Een lagedrukgebied boven het noorden van Afrika zorgt ervoor dat er veel Saharastof in de lucht zit. Een sterke wind op grote hoogte voert het zand over de Middellandse Zee en Frankrijk mee richting Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Weerplaza hangt in de nacht van dinsdag op woensdag en op woensdagochtend de meeste Saharastof boven Nederland. Als de voorspellingen uitkomen, gaat het woensdagmiddag op enkele plekken regenen. Als die buien vallen, is het volgens Weerplaza goed mogelijk dat alles onder het Saharazand zit als de regen is opgedroogd. Wanneer water verdampt, blijven namelijk stofdeeltjes over.

Zand kleurt zon mogelijk vuurrood

Het Saharazand in de lucht zorgt met name dinsdag in het zuidwesten ook voor sluierbewolking. Op sommige plekken kan die zelfs zo dik zijn, dat de zon er niet doorheen schijnt.

De sluierbewolking kan volgens de weerdienst ook voor een vuurrode zonsondergang en zonsopkomst zorgen. De rode kleur van de zon wordt namelijk extra verstrekt door het van nature roodachtige woestijnzand.

De lucht wordt woensdag in de namiddag vanuit het zuiden weer schoner, aldus Weerplaza.