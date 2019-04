Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert ouders om hun kinderen vervroegd te vaccineren als ze naar landen waar een ernstige uitbraak van mazelen is reizen.

Volgens het RIVM zijn de grootste uitbraken momenteel in Oekraïne en Roemenië, maar worden er ook kleinere uitbraken in andere steden en landen gemeld.

Zo is er een uitbraak van mazelen bij de orthodox-joodse gemeenschappen in Londen en New York. Het instituut raadt ouders aan om kinderen vanaf een leeftijd van zes maanden vervroegd te vaccineren als naar een land waar de mazelenuitbraak groot is gereisd wordt.

"Bij gewone vakantiereizen en bij verblijf op camping of in hotel of resort is vervroegde mazelenvaccinatie niet nodig."

Het RIVM heeft ook de lijst met risicovolle landen uitgebreid. Het advies om vervroegd te vaccineren geldt voor meer dan honderd landen.

Een BMR-vaccinatie krijgt een kind normaal bij een leeftijd van veertien maanden.