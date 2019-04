BNNVARA-columnist Elfie Tromp heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen grenzen overschreden met haar satirische column over Urk. Het OM ziet daarom geen redenen om Tromp te vervolgen.

De gehele tekst valt volgens het OM onder de vrijheid van meningsuiting, "waarbij de uitlatingen zijn gedaan in het kader van het maatschappelijk debat". Justitie vindt de uitspraken van Tromp ook niet opruiend.

Tromp verweet de bevolking van Urk in haar column, die zij in maart uitsprak op NPO Radio 1, onder meer racisme, overdadig drugsgebruik en inteelt en stelde voor de dijken door te steken om van het vissersdorp af te komen.

Volgens het OM liet de columnist "zich zeer kritisch uit" over Urkers en Geert Wilders. "Deze uitingen zijn onzorgvuldig te noemen, aangezien ze refereren aan een voorval dat niet op Urk had plaatsgevonden. Naar de aard van de journalistieke vorm zijn ze satirisch en prikkelend en gedaan in een maatschappelijke context."

Bovengenoemde redenen vallen niet onder het strafrecht, aldus het OM.

Column kwam volgens burgemeester hard aan bij Urkers

Burgemeester Pieter van Maaren zei destijds dat de tekst van Tromp "hard is aangekomen in het vissersdorp". Hij zei te snappen dat er vrijheid van meningsuiting en persvrijheid is.

"Maar het gaat echt te ver om de complete bevolking van een stad zo weg te zetten en de dood toe te wensen. Wat ons betreft zijn er grenzen overschreden", aldus Van Maaren.

Ongeregeldheden op Urk aanleiding voor column

Tromp schreef haar column naar aanleiding van de ongeregeldheden die op 11 maart plaatsvonden op Urk, waarbij een groep van tientallen jongeren een Marokkaans-Nederlands gezin belaagde. Vanwege de ongeregeldheden besloot het OM om drie tieners van Urk te dagvaarden.

Na 11 maart bleef het nog enkele dagen onrustig op Urk. De politie controleerde bij toegangswegen om te voorkomen dat mensen die niets op Urk te zoeken hadden het dorp binnenkwamen.