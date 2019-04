Een twintigjarige man uit het Noord-Brabantse Bavel heeft dinsdag bijna anderhalf jaar jeugddetentie opgelegd gekregen vanwege het chanteren van jonge meisjes. Hij dreigde naaktfoto's van de minderjarigen online te zetten als ze seksuele handelingen zouden weigeren.

Een groot deel van de straf, namelijk tien maanden, is voorwaardelijk, zo heeft de rechtbank in Breda besloten. Omdat de man deze tijd al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in.

De man is behandeld via jeugdstrafrecht, onder meer omdat hij op "emotioneel jonger niveau functioneert" dan zijn daadwerkelijke leeftijd. Hij was bij het uitvoeren van de handelingen achttien en negentien jaar oud.

De Brabander heeft een proeftijd van twee jaar gekregen en er zijn bijzondere voorwaarden opgelegd, zoals een meldplicht. Ook mag hij geen contact opnemen met zijn slachtoffers.

Hij is schuldig bevonden aan een vijftal zedendelicten, waaronder het verkrachten van een jong meisje en het plegen van ontucht met andere slachtoffers. De meisjes hadden leeftijden van twaalf tot veertien jaar.

Contact via Snapchat gelegd

Hij zou via Snapchat contact met de meisjes hebben gelegd en ze om naaktfoto's hebben gevraagd. Zodra hij deze kreeg, begon hij met chanteren. De zaak tegen hem vond achter gesloten deuren plaats, omdat de slachtoffers erg jong waren.

In de woning van de man werd ook kinderporno aangetroffen, waarschijnlijk afkomstig uit zijn chatcontacten.