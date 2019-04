Het aantal megastallen in Nederland is in zeven jaar tijd toegenomen met 76 procent; van 456 in 2010 naar 801 in 2017. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier.

Vooral het aantal melkkoemegastallen is gestegen; van 197 naar 439. Per jaar leven er in Nederland 75 miljoen dieren in een megastal.

Noord-Brabant had van alle provincies in 2017 de meeste megastallen, namelijk 211. Dat zijn er 85 meer dan in 2010. Ook Friesland (115) en Limburg (97) hebben veel megastallen.

Doordat boeren sinds 1 april 2015 niet meer aan een melkquotum gebonden zijn, kunnen ze meer melken dan voorheen.

Wakker Dier en onderzoekers Wageningen University zijn verdeeld

Wakker Dier pleit in gesprek met het AD voor een verbod op megastallen. "Door de focus op lagere kosten komt dierenwelzijn steeds meer in het gedrang. Bij megastallen is nauwelijks ruimte voor bijvoorbeeld stro of natuurlijk gedrag."

Onderzoeker Jaap van Os van Wageningen University & Research is minder kritisch. "Grote stallen beschikken vaak over de nieuwste technieken. Dat is meestal beter voor de gezondheid van dieren."

Een megastal is in Nederland als zodanig gedefinieerd als er minstens 250 melkkoeien, 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens of 2.500 vleeskalveren in staan.