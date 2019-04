Kamerleden die op meer dan 150 kilometer van het Binnenhof wonen krijgen een extra jaarvergoeding van ongeveer 24.0000 euro netto. Uit onderzoek van EenVandaag en de Volkskrant blijkt dat er geen controles zijn of parlementariërs ook echt op hun officiële adres wonen.

Een woordvoerder van Kamervoorzitter Khadija Arib bevestigt tegen de krant dat het thuisadres van Kamerleden niet wordt gecontroleerd. "De Kamer baseert zich op de gegevens die worden verstrekt."

Hoe dichter iemand bij het Binnenhof woont, hoe lager de vergoeding is. In totaal zijn er zeker dertig Kamerleden die de maximale vergoeding voor verblijfkosten incasseren. Als voorbeeld haalt de Volkskrant PVV-kamerlid Dion Graus aan.

Hij heeft het huis van zijn moeder in Heerlen opgegeven als woning, waardoor hij maandelijks ruim 2.000 euro netto overgemaakt krijgt van de staat. Buurtbewoners laten aan de krant weten dat Graus in Voorburg woont en dat het zijn moeder is die in Heerlen woont.

Volgens zijn moeder woont hij echter wel bij haar in. Bronnen meldden de krant dat Graus sinds 2007 ook een appartement in Leidschendam-Voorburg huurde.

'Ik woon daar niet, ik verblijf daar. Ik heb een tweede woonhuis.'

Mocht Graus in Voorburg wonen dan heeft hij recht op een toeslag voor verblijfskosten van 12.973 euro per jaar. Ongeveer elfduizend euro minder dan dat hij nu krijgt. Graus zit twaalf jaar in de Kamer, dus dat zou betekenen dat hij over die periode boven de 100.000 euro verschil in inkomsten heeft gekregen.

Volgens het dagblad ontplofte Graus toen hem gevraagd werd of hij niet in Voorburg woonde. "Ik woon daar niet, ik verblijf daar. Ik heb een pied-à-terre (tweede woonhuis), net als zoveel Kamerleden."

Er is een vergoeding voor binnenlandse reizen van 4900 per maand

Kamerleden krijgen naast een 'schadeloosstelling' van 109.000 euro per jaar, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, ook meerdere toeslagen. Ieder Kamerlid heeft recht op een 1ste klasse OV-jaarkaart.

Kamerleden die met de auto gaan hebben recht op een vergoeding voor het woon-verkeer van maximaal 130 euro per maand. Ook is er een vergoeding voor binnenlandse reizen van 4900 euro per maand en een toeslag voor beroepskosten van jaarlijks 2762 euro.