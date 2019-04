De politie heeft maandagavond een lichaam aangetroffen in de Maas in Meers. De agenten hebben een onderzoek ingesteld. Het is nog niet duidelijk of sprake is van een ongeval of een misdrijf. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend.

Agenten kregen rond 19.00 uur een melding dat nabij Koevaart in Meers een lichaam was gezien in het water.

Daarop is de politie gaan zoeken, onder meer met een helikopter en is het lichaam gevonden. De Landelijke Eenheid van de politie heeft het lichaam vervolgens geborgen.