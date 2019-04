Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Maandag 22 april: de drukte in de dierentuin, president Donald Trump spreekt met een paashaas naast zich en FC Twente keert terug in de Eredivisie.

Op Tweede Paasdag was het in de Nederlandse dierentuinen afgeladen druk. Zo ook in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam (Foto: ANP)

Men keek maandag in Enschede vol spanning naar de voetbalwedstrijd van FC Twente. Na een jaar keert de club terug in de Eredivisie. (Foto: ANP)

De Amerikaanse president Donald Trump spreekt naast een paashaas tijdens de jaarlijkse White House Egg Roll, een jaarlijks georganiseerd spel met Pasen. (Foto: AFP)

Ook in Groot-Brittannië is het paasweekend zonnig. Mensen genieten bijvoorbeeld volop van de zon op het strand bij Brighton. (Foto: AFP)

De giraffen in Diergaarde Blijdorp proberen ook een zonnestraal mee te pakken. (Foto: ANP)