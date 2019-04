Nederland beleefde maandag de warmste Tweede Paasdag ooit sinds de temperatuur in ons land officieel gemeten wordt. De eerste landelijke zomerse dag van het jaar werd net niet bereikt.

Volgens Weerplaza werd rond 16.30 uur een temperatuur van 24,8 graden gemeten in De Bilt. Sinds de eerste metingen in 1901 is het nog nooit zo warm geweest op een Tweede Paasdag.

Het oude record voor een Paasmaandag dateert van 1949. Toen werd het op 18 april 24,7 graden in De Bilt, dat geldt als landelijk meetpunt voor warmterecords. In 2011 kwam de temperatuur op een Paasmaandag daar het dichtst bij, toen werd het 23,9 graden.

Het is overigens niet de warmste 22 april die ooit is gemeten. Dat record werd vorig jaar gevestigd, toen in De Bilt 26,6 graden werd gemeten. Toen was het echter op deze datum geen Pasen.

Zondag werd al de op een na warmste Eerste Paasdag gemeten. In De Bilt werd het 24,1 graden. Alleen 2011 kende een warmere Paaszondag met 26 graden.

Omdat de temperatuur in De Bilt net niet boven de 25 graden uitkwam, is er nog geen sprake van de eerste landelijke zomerse dag van het jaar. Elders in het land werd het wel een stuk warmer. In de Noord-Brabantse plaats Volkel werd met 26,6 graden de hoogste temperatuur bereikt.

Weer varieert door veranderende datum Pasen

Pasen is niet gekoppeld aan een vaste datum, zoals bijvoorbeeld Kerstmis, maar wordt wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart. Pasen kan op z'n vroegst op 22 maart vallen en op z'n laatst op 25 april, waardoor het weer nogal kan variëren tijdens de paasdagen.

Sinds het begin van de metingen in 1901 was het slechts zeven keer sprake van een warme Tweede Paasdag (20 graden of warmer). Van deze zeven keren vielen de paasdagen zes keer in april en één keer in maart. De enige warme Tweede Paasdag in maart was op 27 maart 1989. Toen werd het in De Bilt 20,3 graden.