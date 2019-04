Een vogelspin is maandag in een winkelstraat in de Utrechtse plaats Veenendaal gevangen.

Voorbijgangers ontdekten het dier dat door de Veenendaalse Hoogstraat liep en belden de dierenambulance.

De medewerkers van de dierenambulance wisten het dier met hulp van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in een doosje te vangen.

Danielle Frankel van de dierenambulance zei tegen RTV Utrecht: "Je weet niet of het een dier is dat gevaarlijk is, of hij bijt of wat dan ook, dus je bent wel voorzichtig."

De eigenaar van de vogelspin bleek volgens de omroep een dierenwinkel in Veenendaal te zijn, waar het dier nu weer terug is.