De politie heeft de zoon opgepakt van de vrouw die zondagmiddag dood werd aangetroffen in een woning aan het Methusalemplein in Eindhoven, laat de politie maandag weten.

Eerder liet de politie al weten dat er een verdachte was aangehouden, nu brengt de politie naar buiten dat het om de 40-jarige zoon van de 71-jarige vrouw gaat.

Het slachtoffer uit Maarheeze werd zondagmiddag aangetroffen in de woning van haar zoon. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. De verdachte had zich op het politiebureau gemeld.

Wat er precies aan het misdrijf vooraf is gegaan, wordt nog onderzocht door de recherche. De auto van het slachtoffer is ook in beslag genomen voor onderzoek.

De verdachte zit vast en wordt op een later moment verhoord.