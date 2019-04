Twee leden van de brandweer zijn zondagavond fysiek en verbaal bedreigd door omstanders, nadat zij uitrukten naar een uit de hand gelopen paasvuur in het Twentse Wierden.

Dat meldt de Twentse brandweer maandag op haar website.

De politie is naar aanleiding van de bedreiging ter plaatse gekomen en heeft verklaringen afgenomen.

De brandweer zegt zondag ter plaatse te zijn gevraagd bij een uit de hand gelopen, illegaal paasvuur. "Het vuur was inmiddels ook overgeslagen naar een naastgelegen bomenrij."

De brandweer was extra waakzaam, aangezien een aantal dagen geleden fase 2, 'extra alert' werd afgekondigd. Dit hield in dat er door aanhoudende droogte meer kans was op een natuurbrand. Hierom is ook door de brandweer besloten het illegale paasvuur in Wierden te blussen.

Brandweercommandant Stephan Wevers zegt agressie tegen medewerkers niet te tolereren. "Brandweermensen moeten ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren. Geweld en agressie tegen medewerkers in welke vorm dan ook wordt is onacceptabel en wordt niet getolereerd."

Op Eerste en Tweede Paasdag worden veelvuldig paasvuren aangestoken. Zondag ging het al mis bij een paasvuur naast een klein bungalowpark in het Drentse Erica. De brandweer heeft het vuur geblust.