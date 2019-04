De paasvuren die vlak over de grens met Duitsland zijn aangestoken, zorgen zondagochtend door een oostenwind voor stankoverlast in grote delen van ons land.

Ook de brandweer van Amsterdam meldt dat in de hoofdstad en omgeving een brandlucht te ruiken is. Op Twitter klagen mensen over de stank, onder meer vanuit Urk, Appingedam, Noordwijk, Delfzijl, Kampen, Assen en Zwolle.

Vooral de noordoostelijke provincies lijken last te hebben van de vreugdevuren in Duitsland, maar ook in heel Noord-Holland is de lucht te ruiken.

"Mocht u ondanks deze rooklucht van paasvuur toch brand vermoeden, dan kunt u natuurlijk altijd 112 bellen", aldus het Amsterdamse brandweerkorps. Ook andere veiligheidsregio's stellen mensen gerust op sociale media.

In Nederland zijn vanwege de droogte de meeste van de honderden geplande paasvuren verboden. Het RIVM rekent dit weekend op smog door fijnstof, als gevolg van de vreugdevuren en de oostenwind. Voor patiënten met ademhalings- en longklachten kan dat erg vervelend zijn.