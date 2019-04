De coffeeshop New Times aan de Spuisstraat in Amsterdam is gesloten nadat er zaterdag- en zondagochtend twee handgranaten werden aangetroffen.

Zaterdag werd de handgranaat vroeg in de ochtend gevonden, vlakbij een parkeergarage.

In de nacht van zaterdag op zondag was het weer raak. Deze handgranaat werd om 3.30 uur op de stoep voor de coffeeshop gevonden.

De Spuistraat is enige tijd afgezet geweest, net als de stegen die op de straat uitkomen. Rond 6.00 uur werd de omgeving weer vrij gegeven.

De coffeeshop is op verzoek van de burgemeester vrijwillig een week gesloten. Daarna wordt besloten of de sluiting voor een langere tijd is.

Op 5 april ontplofte handgranaat voor club Mad Fox

Het is niet de eerste keer dat er een granaat in de straat is gevonden. Op 5 april ontplofte er eentje voor de ingang van club Mad Fox.

De club, die gevestigd is onder Hotel W Amsterdam, werd daardoor op last van burgemeester Halsema gesloten.