Op de kermis in het Limburgse Helden is zaterdagavond een vijfjarige jongen gewond geraakt, meldt de politie. Het kind is uit de rups-attractie gevallen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt het incident.

De jongen is met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.

Ook is het nog onduidelijk hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Een inspecteur van de NVWA is onderweg naar Helden voor verder onderzoek, aldus de politie.

De kermisattractie is stilgelegd.