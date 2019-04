Wie van plan was tijdens de paasdagen de Keukenhof te bezoeken, kan beter uitwijken naar een andere dag. Dat meldt het bloemenpark in Lisse zaterdag op Twitter.

"Tijdens de paasdagen is het bijzonder druk in de Bollenstreek en in Keukenhof. Door het mooie weer is er ook veel strandverkeer. We adviseren om een andere dag te kiezen voor een bezoek aan het park."

Zaterdag staan de toegangswegen naar de Keukenhof vol en op het parkeerterrein kan er geen auto meer bij. Verkeer dat nu nog via de N207 en de N208 naar het park komt, wordt weggeleid.

Volgens een woordvoerder is in de Keukenhof nog wel plek voor mensen die per fiets of te voet komen. Pendelbussen van Arriva brengen bezoekers die een vervoerticket hebben nog naar het park, maar ook dit gaat lastiger vanwege de drukte op de wegen.

Het park is open tot 19.30 uur. Reeds gekochte tickets kunnen volgens de woordvoerder worden ingewisseld op een andere dag.

Ook de ANWB verwacht dat het ook op Eerste en Tweede Paasdag erg druk zal zijn nabij de Keukenhof.

Een foto van de volle parkeerplaats bij de Keukenhof gemaakt vanuit een helikopter. (Foto: Julia Marijt)