De Spuistraat in Amsterdam is zaterdagochtend afgesloten geweest vanwege de vondst van een handgranaat bij een parkeergarage. De granaat is inmiddels verwijderd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en wordt nader onderzocht. De Spuistraat is inmiddels weer vrijgegeven.

De melding van de gevonden handgranaat kwam om 7.30 uur binnen bij de politie Amsterdam.

Eerder deze maand was het ook al raak aan de Spuistraat. Toen explodeerde een handgranaat bij een horecagelegenheid.

In de hoofdstad worden vaker verdachte voorwerpen gevonden. Meestal gaat het om explosieven, zoals vrijdag nog in een appartementencomplex aan de Eerste Coehoornstraat. Daar was een handgranaat vastgeplakt op de brievenbus bij de ingang van het complex.

Vorige maand ging bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat voor de tweede keer een explosief af. En begin februari ontploften explosieven op twee plaatsen in de hoofdstad: op een bedrijventerrein in Sloterdijk en in de Jan Evertsenstraat.