Giuseppe T., een Italiaanse drugshandelaar, heeft belastende verklaringen afgelegd tegen Nederlandse, Italiaanse, Albanese, Turkse en Colombiaanse criminelen in Amsterdam. Die verklaringen worden gebruikt in zeker drie strafrechtelijke onderzoeken.

Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Giuseppe T. werd in 2018 verschillende keren gehoord door het Openbaar Ministerie en de Nederlandse politie. Hij krijgt strafvermindering in ruil voor zijn medewerking aan justitie.

Hij was actief tussen 2003 en 2015. Zijn verklaringen hebben directe consequenties voor de strafzaak tegen een groep Colombianen die in Amsterdam actief was. Hun proces is inmiddels in hoger beroep.

'T. kocht zelf drugs in voor maffiafamilies van de 'Ndrangheta

Uit zijn verklaringen blijkt dat in Amsterdam om de drie of vier maanden een partij van tweeduizend kilo cocaïne binnenkwam, die in partijen van 200 kilo werd verdeeld over diverse groepen. Die groepen verstopten de drugs in bewaakte appartementen in Amsterdam en omgeving.

Van veel criminelen heeft de politie nu de identiteit verkregen. Zelf kocht T. drugs in voor meerdere maffiafamilies van de 'Ndrangheta en was hij betrokken bij de import van cocaïne uit onder meer Brits Guyana.