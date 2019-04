Henk Otten, medeoprichter, penningmeester en aanstaand fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD), vindt dat Thierry Baudet teveel op de voorgrond treedt bij de partij. Dat zegt hij in een interview met het NRC.

"De tijd dat het alleen de partij was van Thierry Baudet, en ook wel van Theo Hiddema, is voorbij. Die tijd heeft misschien wel te lang geduurd." Otten uit ook kritiek op de speech van Baudet na de Provinciale Statenverkiezingen, waarin hij onder meer sprak over een "boreaal Europa".

"Ik had van tevoren tegen Baudet gezegd dat hij het beste een verbindende speech kon houden. Zelf zou ik alle lijsttrekkers uit de provincies op het podium hebben gehaald. Na de speech zei ik hem dat hij het succes meer had moeten delen."

"Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten"

Volgens Otten moet Baudet verantwoordelijkheid nemen nu de FVD een grote aanhang heeft weten te verwerven. "Het is misschien leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij. Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten."

In september 2016 richtte Henk Otten samen met Thierry Baudet de politieke partij Forum voor Democratie op. Eerder was die partij actief als denktank. FVD heeft twee zetels in de Tweede Kamer en behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart het hoogste percentage stemmen: 14,4 procent.