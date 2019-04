Bij een grote brand in een woning aan de Zuidhoek in de Rotterdamse wijk Charlois zijn vrijdag twee brandweermannen gewond geraakt. Zij zijn inmiddels buiten levensgevaar.

De brand ontstond rond 16.00 uur op de eerste etage van de woning, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand was rond 17.50 uur geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Er waren geen mensen in de woning aanwezig tijdens de brand. Wel is er een kat omgekomen. De brandweer zette diverse blusvoertuigen in.

De gewonde brandweermannen werden met spoed naar de brandwondenafdeling van het Maasstad Ziekenhuis vervoerd. Wat de aard is van hun verwondingen, is niet bekend. De brandweermannen waren in de woning aan het blussen.

De ramen van het pand zijn gesprongen. Drie omliggende woningen kunnen momenteel niet bewoond worden. Deze bewoners worden op een andere locatie opgevangen.

Er wordt binnenkort een bewonersbijeenkomst over de brand georganiseerd.