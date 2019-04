Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de 22-jarige man uit Zevenbergen die in 2017 werd opgepakt in verband met terrorismedreiging bij de Rotterdamse Maassilo niet vervolgen. Hij is geen verdachte meer in de zaak, meldt het OM vrijdag.

Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat de man "niet de intentie had om een terroristisch misdrijf te plegen".

De man wilde volgens justitie terroristen opsporen door zichzelf voor te doen als terrorist. Tijdens die zoektocht kwam hij in contact met een Spanjaard.

Met die man sprak de Zevenbergenaar via de versleutelde berichtendienst Telegram vervolgens over het plannen van een aanslag in de Maassilo.

Op 23 augustus 2017 werd in de Maassilo een concert van de band Allah-Las afgelast vanwege informatie over een mogelijke aanslag. Diezelfde nacht werd de 22-jarige man aangehouden.

Een maand na zijn arrestatie kwam de man weer op vrije voeten, waarna hij onder toezicht van de reclassering kwam te staan.