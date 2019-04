Drie verdachten van de aanslag van vorig jaar op het pand van De Telegraaf in Amsterdam spelen volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook een rol in een criminele organisatie die snelle auto's steelt en levert aan criminelen.

In de tussentijd zouden de auto’s gestald worden in garageboxen.

Het voorarrest van deze drie verdachten is vrijdag verlengd. Ook twee andere verdachten blijven langer in voorarrest. Er zijn volgens het OM voldoende ernstige verdenkingen dat de verdachten bij de voorbereiding en de uitvoering van de aanslag betrokken zijn geweest.

Een andere verdachte is in vrijheid gesteld, maar nog wel verdachte in de zaak. In totaal zitten er vijf personen vast voor de aanslag. Daarnaast zitten er nog drie personen vast in verband met betrokkenheid bij de criminele organisatie. Zij zijn niet betrokken bij de aanslag.

Vorig jaar juni reed een nog onbekende man met een Volkswagen Caddy door de gevel van het TMG-gebouw, waar de redactie van de krant huist. Vervolgens werd de auto in brand gestoken.

Justitie verdenkt Taghi

Het OM denkt dat Ridouan Taghi opdracht voor de aanslag heeft gegeven. De meest gezochte man van Nederland wordt ook verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidaties en pogingen hiertoe.

Het recherchewerk kwam moeizaam op gang, omdat de man die de gevel ramde onherkenbaar was en veel sporen heeft gewist door brand te stichten.

Het onderzoek naar de aanslag is nog "in volle gang", zowel naar de daders als naar de criminele organisatie.