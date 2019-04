De Afsluitdijk was een uur afgesloten in beide rijrichtingen door twee ongelukken. Door het eerste ongeluk ontstond een kleine file, waar even later een vrachtwagen op inreed. Zeker twee mannen raakten gewond, de vrachtwagenchauffeur is aangehouden.

Inmiddels is één rijstrook richting Friesland weer open. Een tweede rijstrook in tegenovergestelde richting opent binnenkort, meldt de ANWB.

De politie meldt op Twitter de twee mannen in de geraakte personenauto bekneld zaten, zij zijn door de brandweer bevrijd. Het tweetal is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeval.

Op hoogtepunt stond er 601 kilometer file

Op andere snel- en binnenwegen van het land stond er sinds 18.45 uur nog minder dan 100 kilometer file. Op het hoogtepunt was dat zo'n 601 kilometer.

Op de A12 tussen Utrecht en Den Haag moeten automobilisten rekening houden met forse vertraging. Er is één rijstroken dicht door een ongeluk. Volgens een woordvoerder van de ANWB verdwijnen ook de laatste files binnen de volgende negentig minuten, "mits er niets geks gebeurt".

Vrijdagochtend was het met name druk bij attracties in Nederland. Zo was er een wachttijd van drie kwartier op de N207 bij de Keukenhof in Lisse en was het druk op de N280 richting het outletcentrum in Roermond.

Volgens de ANWB ontstonden de meeste files vandaag door dagjesmensen en toeristen.

Ook files tijdens paasdagen vanwege evenementen

Tijdens de paasdagen verwacht de ANWB vooral drukte op wegen richting de grote evenementen. Zo vinden dit weekend de Paasraces plaats in Zandvoort, wordt in Zuid-Limburg de Amstel Gold Race gereden en gaat in Schijndel Paaspop van start.

Op Tweede Paasdag zullen vooral dagjesmensen en toeristen die terugkeren files veroorzaken. De ANWB verwacht dat dit vooral in het midden en zuiden van het land tot verkeersproblemen zal leiden.