Dagjesmensen en toeristen zorgen vrijdag sinds het einde van de ochtend al voor veel drukte op snel- en binnenwegen in Nederland. Rond 12.00 uur stond er volgens de ANWB al ruim 400 kilometer file.

Vooral in het zuiden moet het verkeer rekening houden met forse vertragingen. Ook aan de oostgrens is het druk vanwege de toestroom van Duitse toeristen, die in Nederland de paasdagen komen doorbrengen. Dat heeft volgens de ANWB tot flinke verkeersproblemen geleid rond Arnhem en Nijmegen.

Verder staat er veel file richting attracties, met name op de N207 richting de Keukenhof in Lisse en op de N280 richting het outletcentrum in Roermond. Rond Den Helder staat veel file door verkeer dat op weg is naar de boot naar Texel.

Daarnaast zijn ook enkele ongelukken gebeurd, zoals die op de A4 bij Bergen op Zoom, op de A58 bij Moergestel, op de A50 bij Ewijk. Een bermbrand leidde tot vertraging op de A15 bij Arkel, aldus de ANWB.

Ook files tijdens paasdagen vanwege evenementen

Tijdens de paasdagen verwacht de ANWB vooral drukte op wegen richting de grote evenementen. Zo vinden dit weekend de paasraces plaats in Zandvoort, wordt in Zuid-Limburg de Amstel Gold Race gereden en gaat in Schijndel Paaspop van start.

Op Tweede Paasdag zullen vooral dagjesmensen en toeristen die weer terugkeren file veroorzaken. De ANWB verwacht dat dit vooral in het midden en zuiden van het land tot verkeersproblemen zal leiden.